06 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Defansın soluna Haksabanovic!

Defansın soluna Haksabanovic!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Siyah-beyazlılar, Caner’in ayrılma ihtimaline karşılık savunmanın soluna Haksabanovic’i listesine dahil etti.

Beşiktaş yönetimi, gibi 'in de gitme ihtimaline karşılık alternatif isimlerle temaslarını sürdürüyor. Polonya basını Legia'nın Karbownik için teklifini reddettiğini açıkladıktan sonra siyah-beyazlıların Ekvadorlu Pervis Estupinan'ı istediği gündeme gelmişti. Son olarak ise Beşiktaş'ın İsveç'in Norrkoping takımında kiralık olarak forma giyen Karadağlı sol bek Said Haksabanovic için West Ham'ın kapısını çaldığı iddia edildi. 21 yaşındaki genç oyuncu için Beşiktaş'ın ısrarcı olacağı iddia edildi.

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