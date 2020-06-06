Defansın soluna Haksabanovic!

Siyah-beyazlılar, Caner’in ayrılma ihtimaline karşılık savunmanın soluna Haksabanovic’i listesine dahil etti.

Beşiktaş yönetimi, Gökhan Gönül gibi Caner Erkin'in de gitme ihtimaline karşılık alternatif isimlerle temaslarını sürdürüyor. Polonya basını Legia'nın Karbownik için teklifini reddettiğini açıkladıktan sonra siyah-beyazlıların Ekvadorlu Pervis Estupinan'ı istediği gündeme gelmişti. Son olarak ise Beşiktaş'ın İsveç'in Norrkoping takımında kiralık olarak forma giyen Karadağlı sol bek Said Haksabanovic için West Ham'ın kapısını çaldığı iddia edildi. 21 yaşındaki genç oyuncu için Beşiktaş'ın ısrarcı olacağı iddia edildi.

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