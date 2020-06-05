05 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Güven Yalçın'a çifte talip

Güven Yalçın'a çifte talip
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

'ın genç takımından kadrosuna kattığı 'a 'dan teklifler var. Ligue 1 takımlarından Nimes ve Bordeaux, bu sezon 13 lig maçında 2 gol kaydeden Güven için Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu.

'ın genç takımından kadrosuna kattığı 'a 'dan teklifler var. Ligue 1 takımlarından Nimes ve Bordeaux, bu sezon 13 lig maçında 2 gol kaydeden Güven için Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu. Geçen sezon attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çeken, ardında A 'a kadar yükselen Güven de Avrupa'da oynamak istiyor. Kaynak arayan Beşiktaş, Nimes ve Bordeaux ile pazarlıklara başladı.

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