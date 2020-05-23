Loris Karius'un yeni adresi belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefine gelen Loris Karius, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetmişti. Alman file bekçisinin Liverpool'a dönmeyeceği ve ülkesinin takımlarından Hertha Berlin'e gideceği belirtildi.
Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi nedeniyle fesheden Loris Karius, önümüzdeki sezon da bonservisinin olduğu Liverpool'da kalamayacak.
Goal'ün İngiliz edisyonunda yer alan habere göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Alman kaleci ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu vurgulanırken, Hertha Berlin ihtimalinin şu anda tüm taraflar için en mantıklı seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı.
Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş'ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.
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