23 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Loris Karius'un yeni adresi belli oldu

Loris Karius'un yeni adresi belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 Giriş Tarihi: 23.05.2020

Süper Lig ekiplerinden 'ta gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefine gelen , siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetmişti. Alman file bekçisinin Liverpool'a dönmeyeceği ve ülkesinin takımlarından 'e gideceği belirtildi.

ile olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi nedeniyle fesheden , önümüzdeki sezon da bonservisinin olduğu Liverpool'da kalamayacak.

Goal'ün İngiliz edisyonunda yer alan habere göre, ekiplerinden , 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Alman kaleci ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu vurgulanırken, Hertha Berlin ihtimalinin şu anda tüm taraflar için en mantıklı seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı.

Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş'ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.

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