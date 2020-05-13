13 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Krasnodar’dan Ljajic’e kanca

Krasnodar’dan Ljajic’e kanca
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Rus ekibi Krasnodar'ın, Beşiktaş'ın eski oyuncusu ile sözleşme yenilemeyip yerine Ljajic'i transfer etmek istediği iddia edildi.

Rus ekibi Krasnodar'ın, Beşiktaş'ın eski oyuncusu ile sözleşme yenilemeyip yerine Ljajic'i transfer etmek istediği iddia edildi. Hatta Krasnodar yönetimin Ljajic için menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif gönderip cevap beklediği belirtildi. Ljajic'in iknası için vatandaşı Uros Spojic'in de bizzat sokulduğu öne sürüldü.
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