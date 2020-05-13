13 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan Gönül'e Fenerbahçe sorusu!

Beşiktaşlı yöneticiden Gökhan Gönül'e Fenerbahçe sorusu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

yöneticisi Erdal Torunoğulları, “Futbolu Fenerbahçeli olarak bırakmak istiyorum” dediği belirtilen 'le görüşüp "Bunlar doğru mu?" sorusunu yöneltti. Usta krampon ise “Bende sorun yok” cevabını verdi.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, bir süredir tekrar Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen hatta "Fenerbahçeli Gökhan olarak futbolu bırakmak istiyorum" dediği şeklinde haberler yapılan 'le görüştü.

"HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMEDİM"

Torunoğulları'nın telefonda yapılan konuşmada "Prensip olarak anlaştık sanıyordum. Çıkan sözlerin bir gerçeklik payı var mı" diye sorduğu bildirilirken, tecrübeli futbolcunun cevabı ise net oldu. Gökhan'ın "Bende bir sorun yok abi. Bu haberler nereden çıkıyor ben de bilmiyorum. Hiçbir kulüple görüşmem olmadı" yanıtı verdiği gelen haberler arasında.

Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ beke daha düşük bir ücretten 1 yıllık kontrat teklifinde bulunmuştu.

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