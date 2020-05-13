Bugün yeniden teste girecekler

Bir oyuncu ve kulüp çalışanında corona virüsü vakası çıkmasının ardından işi daha da sıkı tutmayan başlayan Beşiktaş'ta bugün oyuncular yeniden teste tabi tutulacak.

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Biroyuncu ve kulüp çalışanında corona virüsü vakası çıkmasının ardından işi daha da sıkı tutmayan başlayan Beşiktaş'ta bugün oyuncular yeniden teste tabi tutulacak. Futbolculara tesislerde corona taraması yapılacak.