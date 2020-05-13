13 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Bugün yeniden teste girecekler

Bugün yeniden teste girecekler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Bir oyuncu ve kulüp çalışanında corona virüsü vakası çıkmasının ardından işi daha da sıkı tutmayan başlayan Beşiktaş'ta bugün oyuncular yeniden teste tabi tutulacak.

Bir oyuncu ve kulüp çalışanında corona virüsü vakası çıkmasının ardından işi daha da sıkı tutmayan başlayan Beşiktaş'ta bugün oyuncular yeniden teste tabi tutulacak. Futbolculara tesislerde corona taraması yapılacak.
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