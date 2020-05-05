05 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Carrascal için kapılar açıldı

Carrascal için kapılar açıldı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.05.2020

'ta bu sezon isteneni veremeyen Adem Ljajic'in yerine düşünülen "Kolombiyalı Neymar" lakaplı için Arjantin basını "Gidebilir" diye yazdı.

'ın listesindeki isimlerden biri olan için yapılan yorumlar dikkat çekmeye devam ediyor. "Kolombiyalı Neymar" lakaplı Carrascal için Arjantinli gazeteci Bialuski, "Karpaty'den gelen çocuk henüz ekibinin 11'indeki yerini pekiştiremedi. Buna rağmen Avrupa'nın ilgisini çekmeye başladı. Mevcut sezon iptal edildiği için tüm kış boyunca futboldan uzak kalacak Arjantin Ligi futbolcuları sürpriz transferler yapabilir" dedi. Arjantin'de mart başında durdurulan lig sonra iptal edildi. Eylülde başlayacak lig yüzünden futbolcular yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalacak.

Üç büyükler dünya devlerini solladı! İşte o liste haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan Aboubakar bombası! İşte sözleşme detayları Beşiktaş'tan Aboubakar bombası! İşte sözleşme detayları
Fidan Aliti sürprizi Fidan Aliti sürprizi
Beşiktaş'tan Karius açıklaması Beşiktaş'tan Karius açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör