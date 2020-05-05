Carrascal için kapılar açıldı

Beşiktaş'ta bu sezon isteneni veremeyen Adem Ljajic'in yerine düşünülen "Kolombiyalı Neymar" lakaplı Jorge Carrascal için Arjantin basını "Gidebilir" diye yazdı.

Kartal'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jorge Carrascal için yapılan yorumlar dikkat çekmeye devam ediyor. "Kolombiyalı Neymar" lakaplı Carrascal için Arjantinli gazeteci Bialuski, "Karpaty'den gelen çocuk henüz ekibinin 11'indeki yerini pekiştiremedi. Buna rağmen Avrupa'nın ilgisini çekmeye başladı. Mevcut sezon iptal edildiği için tüm kış boyunca futboldan uzak kalacak Arjantin Ligi futbolcuları sürpriz transferler yapabilir" dedi. Arjantin'de mart başında durdurulan lig sonra iptal edildi. Eylülde başlayacak lig yüzünden futbolcular yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalacak.

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