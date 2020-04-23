23 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Futbola özgü idman zamanı

Futbola özgü idman zamanı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Evde yapılan antrenmanlarma ilgilenmediğini ve bunların işin magazini olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yavaş yavaş oyuncularına sahada idman yaptırmaya başladı.

Evde yapılan antrenmanlarma ilgilenmediğini ve bunların işin magazini olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yavaş yavaş oyuncularına sahada idman yaptırmaya başladı. Sosyal mesafenin korunarak yapıldığı idmanlarda evde yapılamayacak hızlanma, atlama veya vurma gibi futbola özgü hareketler yapılıyor. Bu idmanlar ilerleyen dönemde 72 saatte bir maç oynamak üzerine yeniden düzenlenecek.
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