Futbola özgü idman zamanı

Evde yapılan antrenmanlarma ilgilenmediğini ve bunların işin magazini olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yavaş yavaş oyuncularına sahada idman yaptırmaya başladı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Evde yapılan antrenmanlarma ilgilenmediğini ve bunların işin magazini olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yavaş yavaş oyuncularına sahada idman yaptırmaya başladı. Sosyal mesafenin korunarak yapıldığı idmanlarda evde yapılamayacak hızlanma, atlama veya vurma gibi futbola özgü hareketler yapılıyor. Bu idmanlar ilerleyen dönemde 72 saatte bir maç oynamak üzerine yeniden düzenlenecek.