23 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Çağdaş Atan’ın genç kadrosu

Çağdaş Atan’ın genç kadrosu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

'ın yardımcısı , altyapılarda oynayan ve futbolun içine gireceği mali krizde isimleri ön plana çıkacak genç oyuncularla ilgili bir çalışma yaptı.

'ın yardımcısı , altyapılarda oynayan ve futbolun içine gireceği mali krizde isimleri ön plana çıkacak genç oyuncularla ilgili bir çalışma yaptı. Çalışmasını Sergen Yalçın ve yönetime, "Kendi öz kaynağımızdan kullanabileceğimiz oyuncular var" diye sunan Atan'ın özellikle Rıdvan, Almos, Kartal, Ersin, Erdoğan, Kerem, İlkay ve Erdem'le ilgili oldukça detaylı bir rapor hazırladığı belirtildi.
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