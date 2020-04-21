Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Haziran sonunda Antalya ve Alanya’da maç oynamak intihar gibi. Taraftarsız olmaz. Taraftar gelsin de gerekirse protesto etsin, biz ona razıyız” dedi. Yalçın ayrıca siyah-beyazlı takıma transferi sık sık gündeme gelen Anderson Talisca ile ilgili, "Talisca gibi bir oyuncuyu kim istemez? Ama her şey bizim elimizde değil. Playstation gibi oradan onu alalım, buradan bunu alalım, yok öyle bir dünya" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki teknik adam, "Haziran ayının sonunda Antalya ve Alanya'da maç oynamak intihar gibi geliyor. Taraftarsız futbol olmaz. Taraftar gelsin de gerekirse protesto etsin, biz ona da razıyız. Alanya'da o dönemlerde lig oynamak için çok sağlıksız bir yer, orası olmaz" dedi. Taraftarların ve camianın, takımın önde oynamasını istediğinin altını çizen Yalçın şöyle devam etti: "Mutlaka farklılık yaratmamız gerekiyor. Beşiktaş'a geldikten sonra bazı şeyler toparlandı. Oyunlar daha iyi olmaya başladı. Tribüne gelen taraftarı da tatmin etmemiz gerekiyor. Ancak Korona geldi, ortalık toz duman oldu. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor. İnşallah kısa sürede toparlanırız ve hayat eski haline döner."

ÖYLE BİR DÜNYA YOK

Sergen Yalçın, son dönemde adı sıkça transfer edilecek oyuncular listesinde yer alan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için, "Talisca gibi bir oyuncuyu kim istemez? Ama her şey bizim elimizde değil. Playstation gibi oradan onu alalım, buradan bunu alalım, yok öyle bir dünya" yorumunu yaptı. Sergen, Dorukhan için de "Dorukhan iyileşti. Korona gelmeden önce 2-3 haftalık sakatlık durumu kalmıştı, oynayacak seviyeye geldi" dedi.

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