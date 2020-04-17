17 Nisan 2020, Cuma
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Karius’la karşılıklı fesih görüşmesi
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Loris Karius'un yaptığı tüm feda tekliflerine rağmen kalmasını istemediğini yönetime iletti.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Loris Karius'un yaptığı tüm feda tekliflerine rağmen kalmasını istemediğini yönetime iletti. Başarılı teknik adam önce Liverpool'dan bonservisini bedava almayı teklif eden, daha sonra da feda öneren Alman kalecinin Beşiktaş'a bir türlü konsantre olamadığını iddia ederek "Kalmasının bize faydası olmaz" mesajını verdi. Yönetim de Sergen'den gelen bu rapor üzerine Alman kaleciyle 'ekstra' sezonda devam etmeme kararı aldı. Sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshi için harekete geçti.
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