17 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Karius’la karşılıklı fesih görüşmesi

Karius’la karşılıklı fesih görüşmesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Beşiktaş'ta teknik direktör , Loris Karius'un yaptığı tüm feda tekliflerine rağmen kalmasını istemediğini yönetime iletti.

Beşiktaş'ta teknik direktör , Loris Karius'un yaptığı tüm feda tekliflerine rağmen kalmasını istemediğini yönetime iletti. Başarılı teknik adam önce Liverpool'dan bonservisini bedava almayı teklif eden, daha sonra da feda öneren Alman kalecinin Beşiktaş'a bir türlü konsantre olamadığını iddia ederek "Kalmasının bize faydası olmaz" mesajını verdi. Yönetim de Sergen'den gelen bu rapor üzerine Alman kaleciyle 'ekstra' sezonda devam etmeme kararı aldı. Sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshi için harekete geçti.
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