15 Nisan 2020, Çarşamba
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Ya indirim ya fesih
Beşiktaş'ta indirim görüşmeleri beklendiği gibi haftanın ilk günü itibariyle start aldı. Yönetim ilk olarak kesinlikle gitmelerini istediği Roco, Lens ve Douglas'ın menajerleriyle birer görüşme yaptı.
Beşiktaş'ta indirim görüşmeleri beklendiği gibi haftanın ilk günü itibariyle start aldı. Yönetim ilk olarak kesinlikle gitmelerini istediği Roco, Lens ve Douglas'ın menajerleriyle birer görüşme yaptı. Pandemi nedeniyle doğan mücbir nedenler tek tek kendilerine anlatıldı. Kendilerinden yüzde 70 indirim yapılması kararının yönetim kurulunda alınan ortak bir karar olduğu iletildi. Eğer bu indirime olumsuz cevap verirlerse karşılıklı sözleşme feshi konusunun da görüşülebileceği belirtildi.
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