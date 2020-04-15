15 Nisan 2020, Çarşamba
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Vida'ya iki talip birden
Siyah-beyazlı yönetimin yüksek maaşından dolayı göndermeyi düşündüğü Hırvat oyuncuya West Bromwich ile Marsilya talip oldu.
Transferde defans oyuncularına öncelik vereceğini açıklayan Fransız kulübünün 30 yaşındaki stoper için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Marsilya'nın Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon euro kazanan Hırvat oyuncuya 6 milyon euro vermeye hazır olduğu öne sürüldü. Vida'ya bir başka talip de İngiltere'den çıktı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich, başarılı stoperi transfer listesine aldı. Championship ekibinin Premier Lig'e yükselmesi durumunda Vida'yı renklerine katmak için Marsilya'dan daha istekli olacağı ileri sürüldü. Bu arada Avrupa takımlarının Vida'ya olan ilgisi siyah-beyazlı yönetimi sevindirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Hırvat oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çalacak kulüplerden 10 milyon euro istemeye hazırlanıyor. Domagaj Vida bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 4 gol attı.
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