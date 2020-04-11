Transferde flaş öneri! Başakşehirli Elia Beşiktaş'a...
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı futbolcu Eljero Elia, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Elia hakkındaki son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.
Futbolda corona virüsü salgını sebebiyle büyük bir belirsizlik yaşanırken Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. Takvim'in haberine göre sezon sonu Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan Eljero Eila, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe teklif edildi. Yönetim ise bu öneri karşısında düşünmek için süre istedi.
Beşiktaş yönetimi, Elia'ya bonservis bedeli olmadığı için sıcak bakıyor. Ancak 33 yaşındaki kanat oyuncu ile ilgili son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi. "Dolu bir statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'den ayrılacağını açıklayan Elia'nın da Beşiktaş'a gelmek için maaş konusunda fedakarlık yapmaya sıcak olduğu iddia edildi.
AVCI DA İSTEMİŞTİ
Sezona Beşiktaş'ta başlayan teknik direktör Abdullah Avcı da eski öğrencisi Eila'yı istemişti. Ancak Başakşehir, Hollandalı futbolcuya izin vermemişti.
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