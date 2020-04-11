11 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Transferde flaş öneri! Başakşehirli Elia Beşiktaş'a...

Transferde flaş öneri! Başakşehir'in yıldızı Beşiktaş'a...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

Medipol ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı futbolcu , menajerler aracılığıyla 'a önerildi. hakkındaki son kararı verecek.

Futbolda corona virüsü salgını sebebiyle büyük bir belirsizlik yaşanırken 'a sürpriz bir teklif geldi. Takvim'in haberine göre sezon sonu ile sözleşmesi sona erecek olan Eljero Eila, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe teklif edildi. Yönetim ise bu öneri karşısında düşünmek için süre istedi.

Beşiktaş yönetimi, 'ya bonservis bedeli olmadığı için sıcak bakıyor. Ancak 33 yaşındaki kanat oyuncu ile ilgili son kararı ise 'ın vereceği öğrenildi. "Dolu bir statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'den ayrılacağını açıklayan Elia'nın da Beşiktaş'a gelmek için maaş konusunda fedakarlık yapmaya sıcak olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta Martin Hasek bilmecesi

AVCI DA İSTEMİŞTİ

Sezona Beşiktaş'ta başlayan teknik direktör da eski öğrencisi Eila'yı istemişti. Ancak Başakşehir, Hollandalı futbolcuya izin vermemişti.

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