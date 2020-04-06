Mümkün değil

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BEŞİKTAŞ

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Beşıktaş İkinci Başkanı , son zamanlarda haberleri için olumsuz konuştu.

Beşıktaş İkinci Başkanı , son zamanlarda haberleri için olumsuz konuştu. Dalgakıran "Beşiktaş, bitirilmiş bir kulüp. Önümüzde mücadele gerektiren 3 yıl var. Kulübümüzün işi kolay değil ama Beşiktaş düzlüğe çıkarılacaktır. Talisca transferi çok soruluyor. Ciddi maliyetlerle futbolcu alacak durumumuz yok" ifadesini kullandı.
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