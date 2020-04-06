06 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Süleyman Seba paylaşımı: Kalbimizdesin

Beşiktaş'tan Süleyman Seba paylaşımı: Kalbimizdesin
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Beşiktaş efsane başkanı 'yı unutmadı. 5 Nisan tarihinde doğan seba için kulübün hesaplarında "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı 94. yaş gününde saygıyla anıyoruz. İyi ki doğdun, her zaman kalbimizdesin" ifadeleri paylaşıldı.

Beşiktaş efsane başkanı 'yı unutmadı. 5 Nisan tarihinde doğan seba için kulübün hesaplarında "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı 94. yaş gününde saygıyla anıyoruz. İyi ki doğdun, her zaman kalbimizdesin" ifadeleri paylaşıldı. Gönderi siyah-beyazlı taraftarlardan yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.
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