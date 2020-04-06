06 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta şok iddia! ''Ahmet Nur Çebi prim aldı''

Beşiktaş'ta şok iddia! ''Ahmet Nur Çebi prim aldı''
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Mahmutyazıcıoğlu, hesabından dönemin ikinci başkanlığını yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş A Takımı'nın başarılarından prim aldığını iddia etti.

Beşiktaş'ta bir yöneticinin A takımının başarılarından prim aldığını iddia eden eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, o ismin mevcut başkan Ahmet Nur Çebi olduğunu açıkladı.

hesabından açıklama yapan Mahmutyazıcoğlu, "Evet vakit geldi. Yöneticilik yaptığı dönemde, Ümraniye'de yaptığı ve yapacağı ekstra harcamalara karşılık, Ali Naibi'ye ekstra bir fazla prim yatırtıp, kendisinden bu primi elden nakten alan yöneticimiz Dönemin 2. Başkanı, tüm mali işlerin kendisine bağlı bulunduğu yöneticimiz, şimdinin güçlü başkanı sayın Ahmet Nur Çebi'dir." ifadesini kullandı.



Eski yönetici şöyle devam etti: "Tüm yazışmalar elimde mevcut olup, inkar halinde hukuki mercilere tarafımca sunulacaktır. Sayın Naibi de şahittir. Tabi baskı altında inkar etmezse"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Ederse; banka kayıtları, telefon yazışmaları hepsi tarafımca adli mercilere sunulacaktır. Şimdi açıklama gelmesini bekliyorum. Başkan prim almış da neden almış. #güçlübaşkan sayın Ahmet Nur Çebi açıklasın." ifadesini kullandı.

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