06 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 21 milyon euroluk operasyon

Beşiktaş'ta 21 milyon euroluk operasyon
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Boateng hariç kiralıkları göndererek 6.5 milyon ’luk bütçe açacak olan , birçok oyuncuyla da yolları ayıracak.

takımının bütçesini 56 milyon 'dan 35 milyon Euro'ya çekmeyi planlayan 'ta, bu operasyonun detayları da şekillendi. Bütçeyi düşürmek isteyen yönetim, Boateng hariç kiralık oyuncuların gidişi ile 6.5 milyon Euro'luk yükten kurtulacak. Operasyon bununla sınırlı kalmayacak.

Ljajic, Oğuzhan, Lens yolcu

Kiralıklardan Karius, Rebecho, Diaby ve Elneny gidecek. 2 milyon 250 bin Euro maaş alan Ljajic, 2'şer milyon Euro alan Oğuzhan ve Lens ile 1.5 milyon Euro alan Roco da gönderilecek.

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Yıldızlardan feda istenecek

Gözden çıkarılan oyuncular ve gönderilecek kiralıklarla 14 milyon Euro'luk bir rahatlama planlayan yönetim, Vida, Burak, Ruiz gibi birçok isimden indirim isteyerek bu rakamı yukarıya çekecek.

Diğer giderler de azalacak

Futbolcu maaşlarında tasarruf sağlamayı planlayan Beşiktaş, bu isimlerin prim, vergi ve diğer yüklerinin de ortadan kalkmasıyla bütçede 21 milyon Euro'luk yer açmaya çalışacak.

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