02 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Rıdvan: Hayalimdi, gerçek oldu

Rıdvan: Hayalimdi, gerçek oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 Giriş Tarihi: 02.04.2020

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımda forma giyerek çocukluktan beri kurduğu hayali yaşadığını belirtti. Rıdvan, "Bir gün ' senin hocan olacak, Boateng ile birlikte oynayacaksın, Quaresma ile arkalı önlü oynayacaksın' deselerdi inanmazdım" dedi.

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımda forma giyerek çocukluktan beri kurduğu hayali yaşadığını belirtti. Rıdvan, "Bir gün ' senin hocan olacak, Boateng ile birlikte oynayacaksın, Quaresma ile arkalı önlü oynayacaksın' deselerdi inanmazdım. Buralara gelmemi sağlayan tek şey Beşiktaş'ın büyüklüğüdür. Beşiktaş olmasaydı Rıdvan Yılmaz olur muydu, orası muamma" ifadelerini kullandı.
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