12 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin takıma katıldı

Caner Erkin takıma katıldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'a 'den müjdeli haber geldi. Soğuk algınlığı nedeniyle bir süredir idmanlara katılamayan tecrübeli futbolcu, hastalığını atlatarak takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, pazar günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'ın 'ndeki çalışması, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dorukhan Toköz sahada bireysel programına devam ederken, soğuk algınlığı nedeniyle önceki idmanlara çıkamayan ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli oyuncu, hafta sonundaki derbide forma giyebilecek.


Beşiktaş'tan derbi seferberliği! haberin devamı

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