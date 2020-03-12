12 Mart 2020, Perşembe
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Caner Erkin takıma katıldı
Giriş Tarihi: 12.03.2020
Beşiktaş'a Caner Erkin'den müjdeli haber geldi. Soğuk algınlığı nedeniyle bir süredir idmanlara katılamayan tecrübeli futbolcu, hastalığını atlatarak takımla birlikte çalıştı.
Siyah-beyazlılar, pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kara Kartal'ın Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışması, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dorukhan Toköz sahada bireysel programına devam ederken, soğuk algınlığı nedeniyle önceki idmanlara çıkamayan Caner Erkin ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli oyuncu, hafta sonundaki derbide forma giyebilecek.
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