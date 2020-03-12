Caner Erkin takıma katıldı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta tüm gözler derbiye çevrilmiş durumda... Kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp zirve yolunda puan farkını azaltmak ve derebi galibiyetiyle taraftarlarının gönlünü kazanmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, derbiye özel prim verme kararı aldı. Ayrıca ülkemizde birçok kez derbi tecrübesi yaşamış teknik direktör Sergen Yalçın da, oyuncularına bu deneyimlerini aktaracak.