12 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın derbi hazırlığı sürüyor

Beşiktaş'ın derbi hazırlığı sürüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

ile derbi maçına çıkacak Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar idmanda kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

, 'in 26. haftasında ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye 'nde, yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları ile sona erdi.
Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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