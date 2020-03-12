Beşiktaş'ın derbi hazırlığı sürüyor
Galatasaray ile derbi maçına çıkacak Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar idmanda kondisyon ve taktik çalışması yaptı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları ile sona erdi.
Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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