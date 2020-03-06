06 Mart 2020, Cuma
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Fatih isterse döner!
Giriş Tarihi: 06.03.2020
Beşiktaş'tan Sivas'a kiralık olarak giden Fatih Aksoy için kırmızı-beyazlıların hocası Çalımbay açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan Sivas'a kiralık olarak giden Fatih Aksoy için kırmızı-beyazlıların hocası Çalımbay şu açıklamayı yaptı: "Sözleşmesi bitiyor, dönebilir. Şu anda burada çok iyi bir çıkış yaptı. Beşiktaş takımı ondan yararlanabilir, yararlanmaması için bir durum yok."
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