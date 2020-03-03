Isımat Mirin geri dönüyor

Beşiktaş, elindeki oyunculardan nasıl kurtulacağını düşünürken bir de başına Nicolas Isimat-Mirin derdi çıktı.

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Beşiktaş, elindeki oyunculardan nasıl kurtulacağını düşünürken bir de başına Nicolas Isimat-Mirin derdi çıktı. Formasını giydiği Touluse, Fransa Ligi'nde ligin bitimine 7 hafta kalmasına rağmen düşmeyi neredeyse garantiledi. Son 8 haftanın 6'sında kadro dışı olan ve sadece 90 dakika şans bulabilen Mirin'in, sezon sonunda Beşiktaş'a döneceği bildirildi.