03 Mart 2020, Salı
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Isımat Mirin geri dönüyor
Giriş Tarihi: 03.03.2020
Beşiktaş, elindeki oyunculardan nasıl kurtulacağını düşünürken bir de başına Nicolas Isimat-Mirin derdi çıktı.
Beşiktaş, elindeki oyunculardan nasıl kurtulacağını düşünürken bir de başına Nicolas Isimat-Mirin derdi çıktı. Formasını giydiği Touluse, Fransa Ligi'nde ligin bitimine 7 hafta kalmasına rağmen düşmeyi neredeyse garantiledi. Son 8 haftanın 6'sında kadro dışı olan ve sadece 90 dakika şans bulabilen Mirin'in, sezon sonunda Beşiktaş'a döneceği bildirildi.
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