Beşiktaş'tan hakem Fırat Aydınus'a tepki!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabera kaldı. Maçın ardından Beşiktaşlı yöneticiler hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor maçının ardından hakemi Fırat Aydınus'a eleştirilerde bulundu.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un golcüsü Alexanander Sörloth'un birinci golü öncesinde Atiba'ya net bir faul yapıldığını belirtti.

Milliyet'in haberine göre; bu sene hakem yönetimlerinden şikayetçi olan Beşiktaşlı idarecilerin hakem Fırat Aydınus hakkında TFF ve MHK'da girişimlerde bulunacağı açıklandı.

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