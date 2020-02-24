24 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan hakem Fırat Aydınus'a tepki!

Beşiktaş'tan hakem Fırat Aydınus'a tepki!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.02.2020

'in 23. haftasında sahasında ile 2-2 berabera kaldı. Maçın ardından Beşiktaşlı yöneticiler hakem 'a tepki gösterdi.

Yönetimi, maçının ardından hakemi 'a eleştirilerde bulundu.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un golcüsü Alexanander Sörloth'un birinci golü öncesinde Atiba'ya net bir faul yapıldığını belirtti.

Milliyet'in haberine göre; bu sene hakem yönetimlerinden şikayetçi olan Beşiktaşlı idarecilerin hakem Fırat Aydınus hakkında ve MHK'da girişimlerde bulunacağı açıklandı.

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