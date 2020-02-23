23 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Çebi’den destek turu

Çebi’den destek turu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Başkan, derbi öncesi tesislere gidip oyunculara moral verdi.

Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK 'nde teknik direktör , teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip karşılaşma için başarı dilediği duyuruldu. Çebi, daha önceki Fenerbahçe ve Galatasaray derbileri öncesinde de tesislere giderek oyunculara monal vermişti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ayrılığı açıkladı! Gelecek sezon bizimle olmayacak Ayrılığı açıkladı! "Gelecek sezon bizimle olmayacak"
Yarışın içinde olduğumuz söylenemez "Yarışın içinde olduğumuz söylenemez"
Sörloth bitti demeden bitmez! Sörloth bitti demeden bitmez!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör