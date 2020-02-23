23 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

''Adem Ljajic'i 1 haftadır görmedim''

''Adem Ljajic'i 1 haftadır görmedim''
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2020

, rahatsızlığı nedeniyle dün kadroda olmayan Ljajic için şunları söyledi: "Ljajic'i bir haftadır görmedim. Çok ağır bir bademcik problemi yaşıyor herhalde 1 haftadır idman yapmıyor. Hasta olduğu için kadroya almadık."

Sergen Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle dün kadroda olmayan Ljajic için şunları söyledi: "Ljajic'i bir haftadır görmedim. Çok ağır bir bademcik problemi yaşıyor herhalde 1 haftadır idman yapmıyor. Hasta olduğu için kadroya almadık."

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