İlk fırça Adem Ljajic’e!
Sergen Yalçın’ın, maddi konularda sıkıntı yaşadığını söyleyen Sırp yıldıza “Dışarda bunu da bulamazsın” diyerek tatlı sert bir dille uyardığı bildirildi.
Beşiktaş'ta geçen sezonun çok gerisinde olan Adem Ljajic'in kafasının maddi konulara takıldığı için veriminin düştüğü ifade edildi. Sırp oyuncunun içeride 3 aylık parasının bulunduğu yönetimin kendisine söz vermesine rağmen ödeme alamadığı öğrenildi. Ljajic'in kendisiyle aynı bölgede oynayan Boateng'in transferinden sonra Sergen'le bir görüşme yaptığı ve "Her gelen bize söz veriyor ama paralar ödenmiyor. UEFA ile sorunumuz olduğu, ceza bile alacağımız anlatılıyor ama sonra gidip Boateng transfer ediliyor" diye isyan ettiği öğrenildi. Sergen'in ise Sırp oyuncuyu, "Ben kulübün çocuk takımından geliyorum. Burada her zaman paralar geç ödendi ama sonunda ödendi. Paranı alamadığın için oynamayacak mısın? Seni zorla oynatamam. Ama şunu unutma burada oynamazsan, kimse sana burada verdiği parayı da vermez. Bunu unutma ve sakin ol" diyerek tatlı sert uyardığı belirtildi.
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