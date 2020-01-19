Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sesleri
Beşiktaş taraftarları, Sivasspor maçının son dakikalarında "Sergen Yalçın" tezahüratları yaptı. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, "Avcı istifa" şeklinde de tezahüratlar yaptı.
Süper Lig'in 18. haftasında sahasında lider Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Maçın son bölümünde 10 kişi kalan rakibinin gol pozisyonuna girmesi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın diyerek tempo tuttuktan sonra Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi ve 'Avcı İstifa' diyerek tecrübeli çalıştırıcıyı protesto etti.
SİVASSPOR'U ALKIŞLADILAR
Maçın bitmesiyle birlikte puanını 40'a çıkaran ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sivassporlu futbolcular ise Beşiktaş tribünlerinden alkış aldı.
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