19 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sesleri

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sesleri
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 Giriş Tarihi: 19.01.2020

Beşiktaş taraftarları, Sivasspor maçının son dakikalarında "" tezahüratları yaptı. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, "Avcı istifa" şeklinde de tezahüratlar yaptı.

'in 18. haftasında sahasında lider Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta taraftarlar Teknik Direktör 'ya tepki gösterdi.

Maçın son bölümünde 10 kişi kalan rakibinin gol pozisyonuna girmesi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar diyerek tempo tuttuktan sonra Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi ve 'Avcı İstifa' diyerek tecrübeli çalıştırıcıyı protesto etti.

SİVASSPOR'U ALKIŞLADILAR

Maçın bitmesiyle birlikte puanını 40'a çıkaran ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sivassporlu futbolcular ise Beşiktaş tribünlerinden alkış aldı.

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