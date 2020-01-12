Guilherme Beşiktaş'a nasıl gelecek?
Beşiktaş'ta hummalı bir şekilde sürdürülen transfer çalışmaları, TFF'den gelen 'itiraza ret' açıklamasıyla yerini derin bir 'sessizliğe' bıraktı. Siyah-beyazlıların önceki gün el sıkıştığı Brezilyalı yıldızın işi TFF’den gelen limit kısıtlaması nedeniyle çıkmaza girdi...
Siyah- beyazlılar Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme ile her konuda anlaşmaya varmış, hatta bu transfer sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek tarafından sitemkar, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından da üstü kapalı bir şekilde açıklanmıştı.
HESAPLAR ŞAŞTI
Ancak Beşiktaş'ın yaptığı 'limit' itirazına TFF'den dün gelen 'ret' yanıtı, tüm hesapları karıştırdı. Şu anda sadece 2 milyon TL'lik transfer bütçesi bulunan siyah-beyazlılar Guilherme için serbest kalma bedeli olan 40 bin euro'yu (240 bin TL) ödemesi durumunda, bütçesinde 1 milyon 760 bin TL boşluk kalacak. Yönetimin çok kısıtlı bu rakamlar nedeniyle Guilherme transferini Avcı ile konuşarak yeniden masaya yatırması bekleniyor.
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