Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Hiç kimse gitmesin

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde gönderilecek isimler belli olsa da, Abdullah Avcı temkinli davranıyor. Siyah- beyazlılarda Roco, Oğuzhan, Boyd ve Lens'in devre arasında ayrılacakları yüksek sesle konuşulurken; tecrübeli çalıştırıcının yönetime, "Devre arasında istediğimiz transferleri yapamama durumumuz var. Elimdeki kadrodan kimsenin ayrılmasını istemiyorum" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde gönderilecek isimler belli olsa da, Abdullah Avcı temkinli davranıyor. Siyah- beyazlılarda Roco, Oğuzhan, Boyd ve Lens'in devre arasında ayrılacakları yüksek sesle konuşulurken; tecrübeli çalıştırıcının yönetime, "Devre arasında istediğimiz transferleri yapamama durumumuz var. Elimdeki kadrodan kimsenin ayrılmasını istemiyorum" dediği öğrenildi.