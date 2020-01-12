12 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Hiç kimse gitmesin

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Hiç kimse gitmesin
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde gönderilecek isimler belli olsa da, temkinli davranıyor. Siyah- beyazlılarda Roco, Oğuzhan, Boyd ve Lens'in devre arasında ayrılacakları yüksek sesle konuşulurken; tecrübeli çalıştırıcının yönetime, "Devre arasında istediğimiz transferleri yapamama durumumuz var. Elimdeki kadrodan kimsenin ayrılmasını istemiyorum" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde gönderilecek isimler belli olsa da, temkinli davranıyor. Siyah- beyazlılarda Roco, Oğuzhan, Boyd ve Lens'in devre arasında ayrılacakları yüksek sesle konuşulurken; tecrübeli çalıştırıcının yönetime, "Devre arasında istediğimiz transferleri yapamama durumumuz var. Elimdeki kadrodan kimsenin ayrılmasını istemiyorum" dediği öğrenildi.

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