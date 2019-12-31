31 Aralık 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu

Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Futbol Takımı'nın devre arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım 3 Ocak Cuma günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada çalışacak Beşiktaş, 2 hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba:

17.00 -Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 Ocak Cuma:

16.30 Beşiktaş-Altınordu

Beşiktaş 2019'da umduğunu bulamadı haberin devamı

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