29 Aralık 2019, Pazar
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6 günlük tatil başladı
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Beşiktaş'ta devre arası tatili başladı. 6 gün izin yapacak olan siyah-beyazlılar ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Cuma günü Antalya'ya gidecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacak. 8 Ocak Çarşamba Macaristan 1. Lig ekiplerinden Mezokövesd-Zsory ile karşılaşacak Beşiktaş, ikinci maçını 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.
Beşiktaş'ta devre arası tatili başladı. 6 gün izin yapacak olan siyah-beyazlılar ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Cuma günü Antalya'ya gidecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacak. 8 Ocak Çarşamba Macaristan 1. Lig ekiplerinden Mezokövesd-Zsory ile karşılaşacak Beşiktaş, ikinci maçını 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.
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