29 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

6 günlük tatil başladı

6 günlük tatil başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.12.2019

'ta devre arası tatili başladı. 6 gün izin yapacak olan siyah-beyazlılar ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Cuma günü Antalya'ya gidecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacak. 8 Ocak Çarşamba Macaristan 1. Lig ekiplerinden Mezokövesd-Zsory ile karşılaşacak Beşiktaş, ikinci maçını 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.

'ta devre arası tatili başladı. 6 gün izin yapacak olan siyah-beyazlılar ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Cuma günü Antalya'ya gidecek ve burada 2 hazırlık maçı oynayacak. 8 Ocak Çarşamba Macaristan 1. Lig ekiplerinden Mezokövesd-Zsory ile karşılaşacak Beşiktaş, ikinci maçını 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.
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