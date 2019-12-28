28 Aralık 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Jurado: teklif almadım

Jurado: teklif almadım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Cruz Azul'un 22 yaşındaki kalecisi Sebastian Jurado, siyah-beyazlıların kendisine bir teklif yapmadığını söyledi. Genç file bekçisi Jurado, " Beşiktaş'ın teklifinden haberim yok, bana ulaşan bir şey değil bu. Ben de gördüm, bir söylenti gibi çıktı ortaya çünkü benim bilgim dahilinde olan bir şey değil" ifadelerini kullandı. Meksika Kapanış Ligi'nde 18 maçta kaleyi koruyan 1,88'lik kaleci, 2 kez kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Cruz Azul'un 22 yaşındaki kalecisi Sebastian Jurado, siyah-beyazlıların kendisine bir teklif yapmadığını söyledi. Genç file bekçisi Jurado, " Beşiktaş'ın teklifinden haberim yok, bana ulaşan bir şey değil bu. Ben de gördüm, bir söylenti gibi çıktı ortaya çünkü benim bilgim dahilinde olan bir şey değil" ifadelerini kullandı. Meksika Kapanış Ligi'nde 18 maçta kaleyi koruyan 1,88'lik kaleci, 2 kez kalesini gole kapattı.
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