28 Aralık 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Hakemler için suç duyurusu

Hakemler için suç duyurusu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Ankara'da Beşiktaş taraftarı bir grup, Fenerbahçe- Beşiktaş derbi maçının hakemleri hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi. Verilen dilekçede orta hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan ve 4'üncü hakem Alper Ulusoy hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da Beşiktaş taraftarı bir grup, Fenerbahçe- Beşiktaş derbi maçının hakemleri hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi. Verilen dilekçede orta hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan ve 4'üncü hakem Alper Ulusoy hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
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