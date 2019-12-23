23 Aralık 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek

Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.12.2019

deplasmanında 3-1 mağlup olan 'ta yönetimden 'ya destek geldi. Maçın hakemini hedef alan siyah-beyazlılar, yenilginin faturasını ve hakemlere çıkardı.

'in 16. haftasında 'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan 'ta yönetim, hakemleri hedef alırken 'ya destek oldu. Karşılaşmanın ardından Başkan 'nin ofisinde toplanan siyah-beyazlı idareciler, maçta yaşanan hakem hatalarına dikkat çekerek, Avcı ve ekibinin bu şartlar altında yapabileceklerinin en iyisinin bu olduğu değerlendirmesini yaptı. Yönetimin yaptığı toplantının ardından Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaplarından 'Bu Düzen Böyle Sürmeyecek' mesajlarının atılması da, yönetimin, hakem kararlarına verdiği tepkiyi ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk yarısında ve ikinci yarısında Vida'ya yapılan 2 hareketin yanı sıra N'Koudou'ya yapılan hareketin görselini paylaşan siyah-beyazlılar, bu pozisyonların penaltı olduğunu iddia ederek, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Yönetim, Avcı'yla bir araya gelecek


Bugün yapılacak olan basın toplantısının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla görüşecek olan yöneticiler, devre arasında yapılması planlanan transferler üzerine konuşacak. Avcı'ya olan desteğini ifade eden yönetim, tecrübeli hocanın istediği transferler için elini taşın altına koyacak. İlk yarıda Adem Ljajic ve Diaby'nin performanslarından çok memnun kalmayan teknik ekip ve idareciler, devre arasında 1 forvet ve 1 orta saha transferi yapmak için kolları sıvayacak.

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