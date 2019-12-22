22 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Savunmayı beceremiyor

Savunmayı beceremiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Siyah-beyazlılar son 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 4 maçta Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'dan ikişer gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı.

Siyah-beyazlılar son 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 4 maçta Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'dan ikişer gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.
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