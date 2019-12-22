Savunmayı beceremiyor

Siyah-beyazlılar son 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 4 maçta Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'dan ikişer gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı.

BE��İKTAŞ HABERLERİ

Siyah-beyazlılar son 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 4 maçta Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'dan ikişer gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.