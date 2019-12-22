22 Aralık 2019, Pazar
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N’Koudou ve Ruiz hazır
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat oyuncularından ikisinden iyi haber geldi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz hazır hale geldi. Her iki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde bu akşam oynanacak derbide forma giyebilecek.
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat oyuncularından ikisinden iyi haber geldi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz hazır hale geldi. Her iki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde bu akşam oynanacak derbide forma giyebilecek.
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