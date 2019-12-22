22 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

N’Koudou ve Ruiz hazır

N’Koudou ve Ruiz hazır
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat oyuncularından ikisinden iyi haber geldi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve hazır hale geldi. Her iki oyuncu, teknik direktör 'nın görev vermesi halinde bu akşam oynanacak derbide forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat oyuncularından ikisinden iyi haber geldi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve hazır hale geldi. Her iki oyuncu, teknik direktör 'nın görev vermesi halinde bu akşam oynanacak derbide forma giyebilecek.
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