22 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beş oyuncu ceza sınırında

Beş oyuncu ceza sınırında
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2019

derbi öncesi Burak Yılmaz, , Jeremain Lens, ve ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki maçında cezalı duruma düşecek.

derbi öncesi Burak Yılmaz, , Jeremain Lens, ve ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki maçında cezalı duruma düşecek.
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