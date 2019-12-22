22 Aralık 2019, Pazar
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Derbide ilkleri yaşayacaklar
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Beşiktaş'ta sezon başında göreve başlayan Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların başında ilk kez Kadıköy'e gidecek ve F.Bahçe derbisinde takımını yönetecek.
Beşiktaş'ta sezon başında göreve başlayan Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların başında ilk kez Kadıköy'e gidecek ve F.Bahçe derbisinde takımını yönetecek. Avcı'nın yanı sıra siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı N'Koudou, Ruiz, Rebocho, Elneny, Diaby ve Umut Nayir de şans bulmaları halinde ilk kez F.Bahçe derbisinin heyecanını yaşayacak
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