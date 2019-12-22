22 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Gözler kanatlarda

Gözler kanatlarda
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Zirve mücadelesinde kritik bir deplasmana çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor. F.Bahçe karşısında özellikle kanatlara dikkat çeken Avcı, rakibi de bu bölgelerden vurmayı hedefliyor.

Zirve mücadelesinde kritik bir deplasmana çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor. F.Bahçe karşısında özellikle kanatlara dikkat çeken Avcı, rakibi de bu bölgelerden vurmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta F.Bahçe karşısında sağ kanatta Jeremain Lens, sol kanatta ise 'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

KOZU KEVİN N'KOUDOU

Rakibini eski silahlarıyla vurmayı hedefleyen Avcı, sakatlıktan kurtulan Kevin N'Koudou'yu ise maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürmeyi düşünüyor. Fenerbahçe savunmasının hızlı oyuncu karşısında zorluk çekeceğini düşünen Avcı, maçın gidişatına göre karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde bu futbolcuyla gol arayacak.

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