Kevin N'Koudou sevinci!
Sakatlığı geçen Fransız yıldız takıma katıldı hafta sonundaki derbide formasını giyebilecek.
Beşiktaş'a pazar günü oynanacak F.Bahçe maçı öncesinde müjdeli bir haber geldi. Derbi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda 2 haftadır tedavisi devam eden Kevin N'Koudou dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Kanat oyuncularından beklediği verimi alamayan teknik direktör Avcı, Fransız yıldızın takıma dahil olmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı.
Kevin N'Koudou'nun büyük bir aksilik olmaması durumunda derbi maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Fransız oyuncu bu sezon 12 resmi maçta Beşiktaş formasını giyerken, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Bu arada uzun bir sakatlık dönemi geçiren ve hafta başında takıma katılan Victor Ruiz'in de fiziksel eksikliğinde gidermesi durumunda derbinin 11'inde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
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