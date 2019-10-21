Bir bu eksikti
Yaşanan sakatlıklardan ağır yara alan Kartal, kaptanından da kötü haber aldı. Braga karşısında oynayamayacak olan Kral, G.Saray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yine sakata geldi. Siyahbeyazlıların Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın dün yapılan kontrollerinin ardından durumu netlik kazandı. Kartal'ın perşembe günü Braga'ya karşı oynayacağı Avrupa Ligi sınavında forma giyemeyecek olan yıldız futbolcunun Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi. Tedavisine hızlı şekilde başlanan 34 yaşındaki futbolcunun kasığında ağrılar olduğu ifade edildi.
4 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST
Ankaragücü ile oynanan maç öncesi son idmandada ağrıları bulunan Burak'ın risk alarak teknik heyete "Oynamak istiyorum" dediği ortaya çıktı. Karşılaşmanın 67. dakikasında yerini Umut Nayir'e bırakan tecrübeli futbolcunun dünkü kontrollerinde durumunun önemli olduğu kaydedildi. Sakatlığı nedeniyle sezon başında da ilk 4 maçta forma giyemeyen kral için 9. haftadaki derbi öncesi seferberlik başlatıldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşarken, Burak oynadığı 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
SAKATLAR KERVANI
Siyah-beyazlılar, bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Beşiktaş'ta Ruiz, Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Diaby sakatlık yaşayan diğer isimlerdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı