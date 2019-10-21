21 Ekim 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Avcı sahip çıktı

Avcı sahip çıktı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.10.2019

Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 berabere biten Ankaragücü maçının ardından ’dan öğrencilerine tam destek: "Mücadelemiz iyiydi. Tek eksiğimiz goldü"

Teknik Direktörü , Ankaragücü beraberliğinin ardından öğrencilerine sahip çıktı. 1 puana rağmen futboldan memnun olduğunu oyuncularına söyleyen Avcı, "35 kez rakip ceza sahasında topla buluştuk. Kalemize sadece 1 isabetli şut çektirdik. İyi bir performans ortaya koyduk. Rakibin tek pozisyonu var. Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Önceki maçlara nazaran daha çok pozisyon bulduk. Tek eksiğimiz goldü. Mücadeleniz için teşekkürler" diye konuştu.

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