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Beşiktaş’ta Ljajic farkı
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarına oyuna dahil olan Adem Ljajic'in karşılaşmaya hareketlilik getirmesi dikkatlerden kaçmadı.
Ankaragücü ile önceki gün oynanan maçta ikinci yarı oyuna dahil olan Adem Ljajic, karşılaşmaya hareketlilik getirmişti. Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana 28 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de başlatmadığı Süper Lig maçlarının yüzde 27'sini kazandı. Kartal, Sırp futbolcuyla başladığı karşılaşmalarda ise yüzde 58'lik galibiyet yüzdesi yakaladı.
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