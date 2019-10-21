21 Ekim 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta kadınlar yine kayıp
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'ye 97-54 mağlup olan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, dün de İzmit Belediye'ye mağlup oldu.
Siyah-beyazlıların kadın basketbol takımı, ligin ikinci haftasında da galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk haftada F.Bahçe'ye mağlup olan Beşiktaş, dün de İzmit Belediye karşısında salondan yenik ayrıldı. Kartal, normal süresi 81-81 biten karşılaşmadan 89-88 mağlup ayrıldı. Maçıne en skorer isim ise 32 sayıyla oynayan Beşiktaş'tan Anderson'du.
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