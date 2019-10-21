21 Ekim 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kadınlar yine kayıp

Beşiktaş'ta kadınlar yine kayıp
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.10.2019

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'ye 97-54 mağlup olan Kadın Basketbol Takımı, dün de İzmit Belediye'ye mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların kadın basketbol takımı, ligin ikinci haftasında da galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk haftada F.Bahçe'ye mağlup olan , dün de İzmit Belediye karşısında salondan yenik ayrıldı. Kartal, normal süresi 81-81 biten karşılaşmadan 89-88 mağlup ayrıldı. Maçıne en skorer isim ise 32 sayıyla oynayan Beşiktaş'tan Anderson'du.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta Ljajic farkı Beşiktaş’ta Ljajic farkı
Kartal hız kesmedi Kartal hız kesmedi
Avcı sahip çıktı Avcı sahip çıktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör