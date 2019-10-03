Aday olmuyor!

Eski Beşiktaş yöneticisi Candaş Tolga Işık, Fikret Orman'ın seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işık, “Başkan Orman’la görüştüm, aday olmayacak” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacak. Görevi bırakma kararı aldığını açıklayan, ancak olağanüstü yönetim kurulu toplantısında istifa etmediği için yeniden aday olabileceği konuşulan Başkan Orman'ın iddiaların aksine seçime girmeyeceği bildirildi. Mart 2012'den bu yana başkanlık koltuğunda oturan ve birçok kongreden zaferle ayrılan Orman, eski yöneticilerden Candaş Tolga Işık'a seçime girmeyeceğini açıkladı. Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Az önce Fikret Orman'la konuştum "Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim, olmayacağım!"

GÖZLER ŞİMDİ ÇEBİ'YE ÇEVRİLDİ

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın, eski yönetici Candaş Tolga Işık'a yaptığı "Aday değilim, olmayacağım da" ifadesinin ardından gözler Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Daha önce "Fikret Orman'ın aday olduğu yerde ben aday olmam" diyen Çebi'nin, Orman'ın bu kararının ardından en geç 1-2 gün içinde olağanüstü seçimde başkan adayı olacağını resmen açıklaması bekleniyor.