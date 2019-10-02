02 Ekim 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci haftasında konuk edeceği İngiliz ekibi Wolverhampton maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK 'nde Teknik Direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basın açık tutulan antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanda Abdullah Avcı ile 'un bir süre sohbet etmesi dikkat çekti.
Öte yandan antrenmanı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu izledi.

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