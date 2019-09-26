Vitor Hugo'dan olay Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde elinden kaçırdığı stoper Vitor Hugo, Beşiktaş’la ilgili flaş bir itiraf geldi. Aynı zamanda Hugo, Beşiktaş'ın teklifini neden geri çevirdiğini açıkladı.

Yaz transfer döneminde uzunca süre adı Beşiktaş'la anılan ve anlaşma sağlanmak üzereyken tercihini Brezilya ekibi Palmeiras'tan yana kullanan Vitor Hugo, bu sürece dair çarpıcı detaylar paylaştı.

ESPN Brezilya'ya önemli açıklamalarda bulunan Vitor Hugo, transferinin son anda yön değiştirdiğini şu sözlerle açıkladı:

Süreç çok hızlı gelişti. Fiorentina'dayken kulüp Amerikalılara satıldı ve başkan değişti. Yeni direktör bana kulüp bulmam gerektiğini söyledi. Türkiye'den Beşiktaş'la görüşme halindeydik. Hava değiştirmeye ve farklı kültür tanımaya ihtiyacım vardı. Türkçe bile öğreniyordum. Ancak ertesi gün Alexandre Mattos beni aradı. 'Bizimle şampiyonluk yaşamak ister misin?' diye sordu ben de ona 'Sizinleyim' dedim.