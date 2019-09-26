26 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Vitor Hugo'dan olay Beşiktaş itirafı

Vitor Hugo'dan olay Beşiktaş itirafı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.09.2019

'ın yaz döneminde elinden kaçırdığı stoper , Beşiktaş’la ilgili flaş bir itiraf geldi. Aynı zamanda Hugo, Beşiktaş'ın teklifini neden geri çevirdiğini açıkladı.

Yaz döneminde uzunca süre adı 'la anılan ve anlaşma sağlanmak üzereyken tercihini ekibi Palmeiras'tan yana kullanan , bu sürece dair çarpıcı detaylar paylaştı.

ESPN Brezilya'ya önemli açıklamalarda bulunan Vitor Hugo, transferinin son anda yön değiştirdiğini şu sözlerle açıkladı:

Süreç çok hızlı gelişti. Fiorentina'dayken kulüp Amerikalılara satıldı ve başkan değişti. Yeni direktör bana kulüp bulmam gerektiğini söyledi. Türkiye'den Beşiktaş'la görüşme halindeydik. Hava değiştirmeye ve farklı kültür tanımaya ihtiyacım vardı. Türkçe bile öğreniyordum. Ancak ertesi gün Alexandre Mattos beni aradı. 'Bizimle şampiyonluk yaşamak ister misin?' diye sordu ben de ona 'Sizinleyim' dedim.

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