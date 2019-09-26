26 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı'ya: Trabzon'u düşün

Orman'dan Avcı'ya: Trabzon'u düşün
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.09.2019

'ta istifa edeceğini açıklayan Başkan , kendisiyle görüşen 'ya "Senin takımı toparlayacağına eminim, işine bak hocam" dediği ifade edildi.

'Ta Başkan 'ın istifa kararının ardından 'nın durumu da kafalarda soru işareti bıraktı. Ligde henüz 5 haftanın geride kalmasının ardından başkanın istifası sonucunda, Avcı'nın geleceğiyle ilgili birçok senaryo gündeme gelirken, tecrübeli çalıştırıcı ve Fikret Orman, önceki akşam Orman'ın evinde bir araya geldi.

Yöneticilerin de yer aldığı toplantıda Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın görevine aynı şekilde devam etmesini isterken, "Sen takımı maçına hazırla. İdari konular takımı etkilemesin. Seninle alakalı bir durum söz konusu değil. Takımı toparlayacağına ve uzun yıllar burada başarıyla hizmet edeceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.

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