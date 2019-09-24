24 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Yemekte buluştular

Yemekte buluştular
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.09.2019

Başkan , 'ta A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ile Başakşehir Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı.

Başkan , 'ta A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ile Başakşehir Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı. Sıcak bir ortamda geçen yemekte Orman, Gümüşdağ'a plaket verdi ve dostça bir mücadele olması temennisinde bulundu.

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