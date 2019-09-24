Yemekte buluştular

Başkan Fikret Orman, Vodafone Park'ta TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı.

Başkan Fikret Orman, Vodafone Park'ta TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı. Sıcak bir ortamda geçen yemekte Orman, Gümüşdağ'a plaket verdi ve dostça bir mücadele olması temennisinde bulundu.